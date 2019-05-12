Создан проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей

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Парижские архитекторы из бюро Vincent Callebaut Architectures предложили свое видение отреставрированного Нотр-Дама.

Специалисты Vincent Callebaut Architectures создали свой проект реконструкции кровли разрушенного во время пожара собора Парижской Богоматери. Ему дали название «Palingenesis», информирует enovosty.com/news.

Группа архитекторов под руководством Винсента Каллебаута предлагает сделать крышу Нотр-Дама в экологическом стиле. Использовать предлагается стекло, дуб и углеродное волокно. На верхушку хотят поместить фигурку петуха, найденную после пожара.

Специалисты также намерены разместить под стеклянной крышей сад, ухаживать за которым будут волонтеры. Эксперты уже подсчитали, что фруктовые деревья и небольшой огород смогут давать около 20 тонн плодов. Деньги, вырученные на продаже, архитекторы предлагают перечислять бедным слоям населения.

В Vincent Callebaut Architectures также считают, что необходимо делать упор на возобновляемой энергетике. Будущая крыша и шпиль собора смогут, согласно задумке авторов, продуцировать электроэнергию.

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Свой проект архитекторы называют трансцендентным и утверждают, что он — «символ устойчивого и экологического будущего» . Специалисты сходятся во мнении, что, если проект «Palingenesis» выиграет, Нотр-Дам превратится в «Церковь 21 века».