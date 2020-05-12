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РФ «укрепила позиции» в «тройке лидеров» по заражению Covid-19

Главная » Последние новости » Новости мира » РФ "укрепила позиции" в "тройке лидеров" по заражению Covid-19
 
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Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру.

За последние сутки в России обнаружили 10 899 новых инфицированных коронавирусом, общее число зараженных увеличилось до 232 243 человек, из-за чего страна укрепилась в тройке «лидеров», уступив США и Испании.
С учетом последних данных, Россия обошла по показателям заболеваемости коронавирусом Великобританию и Италию с 219 тысячами инфицированных. Учитывая тенденцию, есть основания полагать, что РФ скоро опередит и нынешних лидер, но, несмотря на это, 11 мая президент России Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что введение режима самоизоляции и нерабочих дней якобы позволило затормозить распространение инфекции. После этого там заговорили о том, чтобы ослабить карантин. С сегодняшнего дня, 12 мая, Россия должна восстановиться работа промышленных предприятий, и теперь страна переходит к началу поэтапного выхода из режима карантина, информирует enovosty.com/news.

Стоит отметить, что в Financial Times заявили о том, что жертв коронавируса в России на самом деле на 72% больше, чем указано в официальных данных.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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