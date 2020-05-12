Милитаризация космоса может превратиться в новую гонку вооружения

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Милитаризация космоса может превратиться в новую гонку вооружения, а военная техника в космосе может быть использована для нацеливания на объекты, находящиеся на Земле

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что космос станет отдельной сферой проведения операций. Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований, информирует enovosty.com/news.

В НАТО сделали официальное заявление после того, как Соединенные Штаты активизировали деятельность Космического командования США в качестве официального подразделения вооруженных сил. По данным Министерства обороны США, Соединенные Штаты «сталкиваются с серьезными и растущими проблемами относительно обеспечения равных условий и свобод для проведения какой-либо деятельности в космосе». Китай и Россия в своей борьбе используют все средства, чтобы “снизить военную эффективность США и их союзников”.

Космос становится важным пространством для осуществления гражданской и военной деятельности. Технические и стоимостные барьеры для космической деятельности сократились, что позволило большему количеству стран обладать космическими объектами, многие из которых имеют двойное использование. Все больше стран используют космос для расширения военного потенциала, что, в свою очередь, создает стимул для развития возможностей космического и противоспутникового оружия (ASAT)

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Существует обеспокоенность, что милитаризация космоса может превратиться в новую гонку вооружения, а военная техника в космосе может быть использована для нацеливания на объекты, находящиеся на Земле.