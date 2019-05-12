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Меган Маркл вышла из декрета

Главная » Последние новости » Новости мира » Меган Маркл вышла из декрета
 
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Недавно ставшая матерью Меган Маркл вернулась к своей работе. Герцогиня Сассекская встретилась с участниками благотворительного общества.

Меган Маркл не долго задержалась в декретном отпуске. Герцогиня через четыре дня после рождения малыша вернулась к деятельности, информирует enovosty.com/news.

Меган организовала благотворительный прием, связанный с новой организацией, созданной вместе с принцем Гарри, принцем Уильямом и его супругой Кэтрин. Новая структура будет помогать женщинам, страдающим различными психическими заболеваниями и расстройствами.

Во время встречи с женщинами, страдающими ментальными расстройствами, Маркл презентовала специальный отряд, который будет оказывать психологическую помощь всем, кто в ней нуждается. Герцогиня также обсудила основные проблемы, с которыми живут многие представительницы прекрасного пола.

Данная беседа проходила за закрытыми дверями, представителей СМИ на нее не пропустили. В ближайшее время Герцогиня Сассекская не намерена встречаться с журналистами. Такое решение она объясняет тем, что все будут расспрашивать о новорожденном, а не об ее благотворительной организации.

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Справка. Информация о благотворительной деятельности Меган Маркл впервые просочилась в СМИ в декабре 2018 года. Позже сама Герцогиня призналась, что очень хочет помогать женщинам с ментальными расстройствами, а также тем, кто живет в развивающихся странах.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 278

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