Италия планирует предоставить всем нелегальным трудовым мигрантам официальное разрешение на проживание в стране

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В связи с кризисом вызванным мировой пандемией коронавируса и оттоком трудовых мигрантов, Италия решила пересмотреть условия пребывания в стране для нелегальных заробитчан, решив узаконить их права и помочь сделать их трудоустройство официальным, - сообщает La Republica.

Так, согласно инициативе политической коалиции Италии, планируется рассмотреть законопроект согласно которому, трудовые мигранты, которые прибывают в страну, могут на легальных и законных основаниях оставаться в стране шесть месяцев. , информирует enovosty.com/news.

Именно за этот период они должны найти работу и заключить трудовой договор. После этого, разрешение на проживание автоматически продлевается на срок действия данного разговора.

Так, по предварительным подсчетам, данная инициатива затронет порядка 500 тысяч трудовых мигрантов, в том числе и из Украины, работающих в сельском хозяйстве, строительном секторе, а также по уходу за пожилыми людьми.

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Более того, правительство готово простить тех работодателей, которые нелегально принимали на работу иностранцев.

Согласно данной инициативе, они освобождаются от штрафов в случае официального трудоустройства иностранных граждан, которые у них работают.