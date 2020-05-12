Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

12.05.2020 г.
16:36В РФ в больнице с инфицированными COVID-19 произошел пожар: есть погибшие
16:04В новой польской Стратегии национальной безопасности РФ признается основной угрозой
13:06Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов
13:06В США назвали главный страх Путина и захотели усилить санкции
12:57Через неделю-две в системе здравоохранения РФ может начаться катастрофа, - историк
12:51Третья фаза эпохального провала: Коронавирус все ближе подбирается к Трампу
11:58РФ укрепилась в "тройке лидеров" по заражению Covid-19. Впереди только США
Все новости мира

Аналитика

08.05.2020

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
В продолжение рассмотрения темы готовности основных ядерных держав к Третьей мировой войне обратимся к военным потенциалам США, России и Китая, чтобы ...
07.05.2020

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Глобальная эпидемия обострила противоречия в капиталистической миросистеме, которые и без того накануне пандемии имели тенденцию к резкому усилению. ...
30.04.2020

Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы

Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
Мир остаётся в плену у коронавируса, КМУ уволил Максима Нефедова и Сергея Верланова, а Украину накрыли экологические катастрофы, - такими были главные ...

Последние новости

12.05.2020 г.
16:36 В РФ в больнице с инфицированными COVID-19 произошел пожар: есть погибшие
16:04 В новой польской Стратегии национальной безопасности РФ признается основной угрозой
15:52 Меркель пообещала Украине поддержку курса реформ
15:37 В РФ МСБ может не только остаться «в загоне», но и превратиться в жертву поглощений, - Крутихин
15:03 Развитие малого и среднего бизнеса станет основой развития экономики Украины, - Петрашко
14:40 В Украину могут вернуться заморозки, - синоптик
14:20 Турция собирается запустить в серийное производство беспилотные "мини-танки"
13:40 Citroen готовится выпустить новое поколение модели С4: подробности о новинке
13:16 Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО)
13:06 Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов
13:06 В США назвали главный страх Путина и захотели усилить санкции
13:00 В пруду на Киевщине обнаружили большое количество мертвой рыбы: подробности выясняются
12:59 Саудовская Аравия выходит из нефтяной войны с многомиллиардной чистой прибылью, - "Злой одессит"
12:57 Через неделю-две в системе здравоохранения РФ может начаться катастрофа, - историк
12:51 Третья фаза эпохального провала: Коронавирус все ближе подбирается к Трампу
12:42 Трудовая активность оживилась: Украинцы бросились искать работу за границей
12:40 Стала известна новая дата начала работы автофиксации нарушений ПДД
12:01 Осенью украинцев ждёт массовая вакцинация от гриппа, - Ляшко
11:58 РФ укрепилась в "тройке лидеров" по заражению Covid-19. Впереди только США
11:52 Российские военные оказались под ударом коронавируса после репетиций парада (ВИДЕО)
11:41 Италия планирует предоставить всем нелегальным трудовым мигрантам официальное разрешение на проживание в стране
11:29 Cтатистика по СOVID-19, которую мы видим каждое утро от МОЗ не соответствует реальности, - врач-инфекционист
11:12 Министр Криклий и "слуга" Кисель создали "велюровую" коррупционную группировку
10:56 В Киеве отключают горячую воду, начинаются гидравлические испытания теплосетей, - КГГА
10:35 Шмыгаль рассказал о ситуации с экономикой
10:23 В России при пожаре в больнице погибли пятеро пациентов с коронавирусом
10:21 Турция вводит сертификацию здорового туризма с целью обезопасить туристов от COVID -19
09:58 Люди с ожирением должны пребывать на самоизоляции не менее 28 дней при COVID -19, - ученые
09:45 Одесский припортовый хотят захватить рейдеры?
09:34 Коронавирус начинает приспосабливаться к человеку, вакцины могут быть не эффективны
09:17 В Польше прогнозируют полную потерю урожая без сезонных рабочих из Украины
09:00 В IT-компаниях рассказали, как карантин повлиял на рынок труда
08:57 Коронавирус может "похоронить" газопроводы Путина
08:54 Пандемия COVID-19 не утихает, десятки тысяч новых больных. Статистика
08:49 До какого числа карантин в Украине. Четкое пояснение
08:00 Британская компания представила проект беспилотного пентамарана: детали
07:50 В Украине изменили правила обжалования штрафа при нарушении ПДД
07:40 В Киеве запустят новые маршруты общественного транспорта: подробности
07:30 Boeing представил первый истребитель Super Hornet версии Block III (ВИДЕО)
07:15 ТОП-5 лучших авто для неопытных водителей
07:00 В столичном ботсаду яркими красками расцвели декоративные кусты (ФОТО)
11.05.2020 г.
22:45 Стало известно имя российского дипломата, который перевозил яд рицин для отравления мэра Праги
21:40 В польском селе, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик - родители получат премию
20:49 Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии - Amnesty International
20:43 Удар в сердце крымских татар: российские оккупанты подняли в небо портрет тирана Сталина - Рефат Чубаров (ФОТО)
20:28 Если сезонные рабочие из Украины не приедут - будет катастрофа, - глава Ассоциации переработчиков Польши
19:50 Фото дня: Британский премьер-министр с чашкой кофе в парке Сент-Джеймс по дороге на Даунинг-стрит
17:57 Шесть негативных последствий COViD-19: для пациентов, фермеров, пивоваров и дикой природы
17:25 Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на миллион баррелей в сутки
17:04 Греция готовится к открытию туристического сезона
15:14 В китайской провинции зафиксировали новую вспышку коронавируса
13:47 Почему мужчины чаще заболевают COVID-19 - ученые нашли причину
12:57 Саудовская Аравия переходит к жесткой экономии бюджета и повышает налоги
12:45 Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
12:35 Коронавирус и статистика: Что не так с коронавирусом в мире и на сколько адекватны ограничивающие меры вызовам?
12:34 Иранские военные во время учений потопили собственный корабль - десятки погибших
12:05 Как не подхватить коронавирус в парикмахерских, - рекомендации врача
10:56 Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом
10:34 Сезонный фактор и летняя жара не способны убить коронавирус, - исследование
10:25 Коронавирус может проникнуть в человеческий организм через слезы, - исследование
Все новости »

Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов

Главная » Последние новости » Новости мира » Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Требование об обязательной обсервации для туристов в Испании вступают в силу с 15 мая и будет продолжаться в течение всего периода чрезвычайной ситуации в этой стране.

Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов

Туристы, прибывающие в Испанию из-за границы, обязаны будут проходить самоизоляцию в течение 14 дней, согласно новому приказу Министерства здравоохранения, опубликованному во вторник, информирует enovosty.com/news.

Карантинные требования об обязательной 14-дневной самоизоляции для путешественников, прибывающих в Испанию, вступают в силу с 15 мая, и будут действовать в течение всего периода чрезвычайной ситуации в этой стране, который должен закончиться 24 мая, но может быть продлен правительством, если такой шаг будет поддержан в нижней палате парламента. 

Испания идет по стопам многих других европейских стран, которые ввели 14-дневный карантин для туристов, въезжающих на их территорию. В Испании до сих пор этот период изоляции применялся только к репатриированным испанцам и жителям из Италии. Начиная с пятницы то же правило будет применяться ко всем другим международным путешественникам, за некоторыми исключениями.

Читайте: До какого числа карантин в Украине. Четкое пояснение

В течение периода карантина любой, кто приезжает на испанскую территорию из другой страны, должен будет оставаться в своем доме или арендовать жилье. Выход из дома будет ограничен покупкой основных продуктов, таких как продукты питания и лекарства, для обращения за медицинской помощью, а также для других неотложных ситуаций. Маски для лица необходимо носить всегда.

Органы здравоохранения могут связываться с лицами, находящимися в карантине, для проверки их состояния здоровья, а всем, у кого появляются симптомы коронавирусной инфекции, предписывается обращаться в региональные службы здравоохранения.

Туристические агентства и транспортные компании должны будут информировать потенциальных клиентов об этих требованиях. 

Читайте: Высыпания на теле: Еще один явный симптом коронавирусной инфекции, - исследование


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 128

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Все статьи


Читайте также

Киев застрял в десятибальных пробках после послабления карантина (ВИДЕО)
 Турция вводит сертификацию здорового туризма с целью обезопасить туристов от COVID -19
До какого числа карантин в Украине. Четкое пояснение
 Как не подхватить коронавирус в парикмахерских, - рекомендации врача
Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом
 Как в период карантина будут работать прачечные, химчистки и ателье. МОЗ опубликовал список рекомендаций
МОЗ опубликовало новые правила работы стоматологических поликлиник и кабинетов
 Из Катара не могут выехать 80 украинцев. Срок действия виз на исходе (ВИДЕО)

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В России опубликовали фото Гитлера на конкурсе к 9 мая, потому что его не узнали без усов (8165)

Лукашенко рассмешил мир новым перлом о коронавирусе (ВИДЕО) (7559)

Военные Индии и Китая устроили массовую драку на границе (7413)

В России ветеранов поздравили с «6 мая» (ФОТО) (6922)

Настоящая герцогиня: Кейт Миддлтон покорила всех своим скромным нарядом (ВИДЕО) (6824)

В польском селе, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик - родители получат премию (4442)

В Финляндии провели эксперимент по раздаче денег просто так: подробности (4130)

Стало известно имя российского дипломата, который перевозил яд рицин для отравления мэра Праги (3715)

Пустые мегаполисы - рай для животных: в турецкий городок вторглось стадо овец (ВИДЕО) (3410)

Кризис в РФ: Российские банки распродают свои золотые запасы (2914)

Армия

Самолет истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado IDS (Германия)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм DSR-Precision DSR 50 (Германия)
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Беспилотник-камикадзе «Ятаган-2»
Вся армия    >>

Персоны

Лорак
Ани
Аваков
Арсен
Сытник
Артем
Кударенко
Степан
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Остап Бендер": У мережі з'явилася кумедна фотожаба про Медведчука на американському авто (4769)

В польском селе, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик - родители получат премию (4437)

Стало известно имя российского дипломата, который перевозил яд рицин для отравления мэра Праги (3713)

В Украине изменили правила обжалования штрафа при нарушении ПДД (2505)

Российские военные оказались под ударом коронавируса после репетиций парада (ВИДЕО) (2325)

Российские войска намеренно бомбили школы и больницы в Сирии - Amnesty International (2111)

Фото дня: Британский премьер-министр с чашкой кофе в парке Сент-Джеймс по дороге на Даунинг-стрит (1959)

Cтатистика по СOVID-19, которую мы видим каждое утро от МОЗ не соответствует реальности, - врач-инфекционист (1915)

Фото дня: Британський прем'єр-міністр з чашкою кави в парку Сент-Джеймс по дорозі на Даунінг-стріт (1549)

ТОП-5 лучших авто для неопытных водителей (1498)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В этом году украинцев ждут пенсионные "сюрпризы" (26415)

Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 (12105)

Китайский ученый заявил о самом опасном свойстве коронавируса (12093)





Нефтяной потоп

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 