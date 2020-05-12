Испания вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов

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Требование об обязательной обсервации для туристов в Испании вступают в силу с 15 мая и будет продолжаться в течение всего периода чрезвычайной ситуации в этой стране.

Туристы, прибывающие в Испанию из-за границы, обязаны будут проходить самоизоляцию в течение 14 дней, согласно новому приказу Министерства здравоохранения, опубликованному во вторник, информирует enovosty.com/news.

Карантинные требования об обязательной 14-дневной самоизоляции для путешественников, прибывающих в Испанию, вступают в силу с 15 мая, и будут действовать в течение всего периода чрезвычайной ситуации в этой стране, который должен закончиться 24 мая, но может быть продлен правительством, если такой шаг будет поддержан в нижней палате парламента.

Испания идет по стопам многих других европейских стран, которые ввели 14-дневный карантин для туристов, въезжающих на их территорию. В Испании до сих пор этот период изоляции применялся только к репатриированным испанцам и жителям из Италии. Начиная с пятницы то же правило будет применяться ко всем другим международным путешественникам, за некоторыми исключениями.

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В течение периода карантина любой, кто приезжает на испанскую территорию из другой страны, должен будет оставаться в своем доме или арендовать жилье. Выход из дома будет ограничен покупкой основных продуктов, таких как продукты питания и лекарства, для обращения за медицинской помощью, а также для других неотложных ситуаций. Маски для лица необходимо носить всегда.

Органы здравоохранения могут связываться с лицами, находящимися в карантине, для проверки их состояния здоровья, а всем, у кого появляются симптомы коронавирусной инфекции, предписывается обращаться в региональные службы здравоохранения.

Туристические агентства и транспортные компании должны будут информировать потенциальных клиентов об этих требованиях.

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