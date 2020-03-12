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В Европейском центробанке рассказали о мерах борьбы с последствиями коронавируса

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В Европейском центробанке рассказали о новых стимулах борьбы с последствиями коронавируса

Европейский центральный банк обнародовал новые стимулы для смягчения экономического шока от вспышки коронавируса. В то же время, Кристина Лагард подчеркнула, что денежно-кредитная политика не может решить все проблемы самостоятельно и призвала к «решительным» ответным действиям со стороны правительств стран ЕС. Об этом сообщает Девид МакХьюдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Центральный банк, по ее словам, «полон решимости поддерживать домохозяйства и фирмы перед лицом нынешних экономических потрясений и повышенной неопределенности». Лагард добавила, что для предотвращения спада еврозоны в рецессию необходим более сильный ответ со стороны правительств стран ЕС: «Требуется амбициозная и скоординированная реакция фискальной политики для поддержки предприятий и работников, подвергающихся риску». Она сказала, что кардинальные меры необходимо применять «в ближайшие несколько недель, а не месяцев».

В Европейском центробанке рассказали о мерах борьбы с последствиями коронавируса

Европейский центральный банк также заявил, что он предоставит более дешевые долгосрочные кредиты банкам, чтобы обеспечить им необходимую ликвидность. И ЕЦБ временно ослабят некоторые требования к капиталу банков, чтобы помочь им продолжать кредитование. Все это направлено на то, чтобы помочь предприятиям получить необходимое финансирование и стимулировать деятельность для компенсации ухудшения деятельности из-за вспышки вируса.

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Экономисты утверждают, что воздействие вспышки вируса трудно устранить с помощью денежно-кредитной политики, поскольку она в первую очередь наносит удар по поставкам товаров и услуг. Денежно-кредитная политика лучше приспособлена для стимулирования спроса, а не предложения, благодаря более широкому распространению кредита.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 227

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