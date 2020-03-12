Трамп приглашает Китай присоединится к соглашению «New START agreement»

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Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о планах по продлению и расширению действия соглашения «New START agreement» 2010 года, срок действия которого заканчивается в начале 2021 года. США приглашает Китай присоединится к соглашению с целью ограничить растущий ядерный арсенал Китая и использование нового оружия, информирует enovosty.com/news.

Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Крис Форд в декабре официально обратился к Китаю с прособой присоединится к диалогу по безопасности, направленному на ограничение стратегического и тактического ядерного оружия. «Они еще официально нам не ответили. Я надеюсь, что они сделают это в ближайшее время, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними», — сказал Крис Форд

Китай, однако, остается непреклонным. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил, что Китай неоднократно отклонял предложение США о присоединении к соглашению «New START agreement». «Китай неоднократно повторял, что не намерен участвовать в так называемых переговорах по контролю над вооружением…», — сказал он.

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«Хорошо известно, что Китай проводит политику, которая носит оборонительный характер. Наши ядерные силы всегда поддерживаются на минимальном уровне, требуемом национальной безопасностью», — сказал Чжао.