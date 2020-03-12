Сегодня у европейских фондовых рынков был один из худших дней в истории: подробности

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Основные европейские фондовые индексы стремительно снизились на фоне запрета Трампа на поездки европейцев в США

Сегодня у европейских фондовых рынков был один из худших дней в истории. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 11,5%. До этого наихудшее значение индекса было во время обвала фондовых рынков в 1987 года. Тогда значение индекса Stoxx Europe 600 снизилось на 8,5%.

Британский FTSE 100 уменьшился на 10,9%. До этого наихудшее значение индекса было также в 1987 году. Немецкий DAX снизился на 12,2%. И это намного больше, чем он потерял после атак 11 сентября 2001 года. Французский CAC 40 упал на 12,3%, а итальянский FTSE MIB снизился на 16,9%.

Инвесторы обеспокоены запретом Трампа на поездки европейцев в США, что может оказать влияние на деловую активность

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Ранее сообщалось, что в США также наблюдается стремительное падение фондовых индексов