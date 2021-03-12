Европа усиливает помощь пострадавшей от вируса экономике, — Associated Press

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Европейский центральный банк заявил, что усилит стимулирование приобретения облигаций, чтобы поддержать европейскую экономику

Европейский центральный банк заявил, что усилит стимулирование приобретения облигаций, чтобы поддержать европейскую экономику, восстановление которой, как ожидается, отстает на год от восстановления экономики в США из-за медленной вакцинации и меньших денежных объемов программ поддержки. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на Associated Press

В Европейском центральном банке сообщили, что в следующем квартале приобретение облигаций будет осуществляться «значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы года». Этот шаг направлен на предотвращение преждевременного роста стоимости заимствований, в то время как предприятия все еще борются с последствиями карантинных мер по ограничениям коронавируса.

Доходность долгосрочных государственных облигаций еврозоны с начала года выросла примерно на 0,3%. Это немного и ставки все еще остаются низкими. Но экономисты говорят, что еврозоне еще рано выдерживать более высокие ставки, обычно связанные с восстановлением роста и инфляции.

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Лагард призвала европейских лидеров незамедлительно создать фонд восстановления Европейского Союза в размере 750 млрд евро, который будет направлен на поддержку государственных расходов в течение следующих нескольких лет. Она сказала, что «массивный» пакет помощи в размере 1,9 трлн долларов, принятый в среду в США, повысит спрос за пределами еврозоны.