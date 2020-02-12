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В Испании суд разрешил высчитывать деньги из зарплаты за перерывы на кофе и курение

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Работники компаний и офисов в Испании не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.

Энергетическая компания Galp, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает ВВС.

Энергетическая компания Galp заявляет, что применяла испанский закон, когда начала отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.Сотрудники Galp не могут рассчитывать на оплату за полный рабочий день, если пьют кофе во время рабочего дня или выходят из офиса, чтобы покурить.

Последние изменения в испанском законодательстве требуют от компаний регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Мониторинг должен был предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.

Предполагалось также решить проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании — в 2019 году почти три миллиона сверхурочных часов не оплачивались.

Однако это требование имело непредвиденные последствия для примерно 10 миллионов курильщиков в Испании.Регистрируя время, когда сотрудники уходят и входят в офис, компании могут подсчитать, сколько времени сотрудники проводят на рабочем месте.

Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак. Испанские работники тратят на мелкие перерывы больше часов в год, чем большинство других европейцев, за исключением Италии и Португалии.

Профсоюз, который передал дело в суд, планирует обжаловать это решение.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 85

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