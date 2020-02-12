В Google заявили, что антимонопольные органы ЕС сдерживают инновации

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В ответ на штраф Еврокомиссии в Google сообщили, что антимонопольные органы ЕС сдерживают инновации

Защищая свою бизнес-модель компания Google заявила, что антимонопольные органы ЕС сдерживают инновации. В Google отметили, что компания стремится создавать и внедрять инновационные продукты. Об этом пишет Фо Ян Чи в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Европейская комиссия наложила штраф на компанию Google в размере 2,4 млрд евро за нарушение европейских правил конкуренции при рекламных контрактах. По мнению представителей Еврокомиссии, Google усилил свои позиции на рынке онлайн-рекламы, введя специальные условия в контракты, что является серьезным нарушением антимонопольного законодательства Евросоюза

«Закон о конкуренции не требует от Google сдерживать внедрение инноваций или ставить под угрозу качество. В противном случае конкуренция будет ограничена, а инновации будут подавлены», — заявил адвокат компании Google Томас Граф

Юрист Еврокомиссии Николас Хан отверг аргументы Google, заявив, что это был очевидный случай, когда компания использовала свое доминирование, чтобы получить конкурентное преимущество.

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