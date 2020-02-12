В Белом доме заявляют, что Huawei может шпионить по заданию правительства КНР

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В Белом доме заявляют, что компания Huawei через свое сетевое оборудование может шпионить по заданию правительства КНР

Советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен сообщил, что китайская компания Huawei может тайно подключаться к коммуникациям через сетевое оборудование, которое она продает по всему миру. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Ранее Роберт О’Брайен говорил, что компания Huawei может «получить доступ к конфиденциальной и личной информации» с помощью систем, которые она продает и поддерживает их функционирование во всем мире. Представители США давно предполагают, что китайское правительство дает задание Huawei шпионить.

Администрация Трампа уже более года старается убедить союзников не использовать оборудование Huawei при запуске 5G.

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Независимые эксперты по кибербезопасности говорят, что разведывательные службы мировых держав, в том числе США, регулярно находят уязвимости в сетевом оборудовании, которые можно использовать в целях шпионажа. Многие аналитики считают, что усилия Вашингтона в борьбе с Huawei направлены не столько на блокирование деятельности технологического гиганта, сколько на сдерживание китайского кибершпионажа