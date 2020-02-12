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Стали известны подробности взрыва на почте в Нидерландах

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В полиции сообщили, что взрывное устройство, которое взорвалось в амстердамском центре сортировки почты, было отправлено вымогателем, который требует выплат в биткоинах

По словам полицейских, взрывное устройство, взорвавшееся в среду в амстердамском центре сортировки почты, было отправлено вымогателем, который требует выплат в биткоинах, информирует enovosty.com/news.

При взрыве в амстердамском центре сортировки почты никто не пострадал. Через полчаса в городе Керкраде взорвалась еще одна бомба, также никого не ранив. Амстердамская полиция подозревает, что взорвавшиеся письма связаны с массовой рассылкой писем с угрозами предприятиям в прошлом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах прогремели два взрыва.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 156

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