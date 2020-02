Стали известны подробности взрыва на почте в Нидерландах

В полиции сообщили, что взрывное устройство, которое взорвалось в амстердамском центре сортировки почты, было отправлено вымогателем, который требует выплат в биткоинах

По словам полицейских, взрывное устройство, взорвавшееся в среду в амстердамском центре сортировки почты, было отправлено вымогателем, который требует выплат в биткоинах, информирует enovosty.com/news.

При взрыве в амстердамском центре сортировки почты никто не пострадал. Через полчаса в городе Керкраде взорвалась еще одна бомба, также никого не ранив. Амстердамская полиция подозревает, что взорвавшиеся письма связаны с массовой рассылкой писем с угрозами предприятиям в прошлом месяце.

This morning, an explosion took place in a mailroom of a building on the Bolstoen just before 8 am, presumably caused by a bomb letter. No injured. Police spokesperson is on the spot.

