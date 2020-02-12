Макрон пересаживается на гибридный автомобиль в рамках борьбы с изменением климата

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В рамках политики по борьбе с изменениями климата Эммануэль Макрон пересаживается на гибридный автомобиль

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о приобретение гибридного автомобиля для французского лидера. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В рамках политики по борьбе с изменениями климата вводится ежегодный бонус в размере 200 евро для тех государственных служащих, которые используют велосипеды или электромобили для своих поездок на работу. Министр экологии Элизабет Борн заявила, что эта мера вступит в силу в июле.

Все министры правительства будут пересажены на транспортные средства с электрическим или гибридным двигателем. Также для несрочных поездок им будет предложено использовать поезда, а не самолеты

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Напомним, гибридным автомобилем называется автомобиль, который использует для переднего привода более одного источника энергии.