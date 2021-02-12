Компания Amazon сталкивается с крупнейшим профсоюзным давлением в своей истории, — Associated Press

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Сотрудники компании Amazon приняли решение объединиться в профсоюз

Сотрудники компании Amazon приняли решение объединиться в профсоюз с целью улучшения условий труда. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Если организаторам удастся добиться успеха в Бессемере, это может вызвать цепную реакцию в отделениях Amazon по всей стране, когда на забастовку выйдут тысячи сотрудников и потребуют улучшения условий труда. Но им предстоит тяжелая битва против второго по величине работодателя в стране, который подавлял все усилия по объединению в профсоюзы на своих складах и в продуктовых магазинах Whole Foods.

Компания Amazon, чья прибыль и доходы резко выросли во время пандемии, провела активную кампанию, чтобы убедить рабочих в том, что профсоюз будет только высасывать деньги из их зарплаты. Пресс-секретарь Рэйчел Лайти говорит, что компания уже предлагает им то, чего хотят профсоюзы: льготы, карьерный рост и заработную плату от 15 долларов в час.

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В то же время работница компании Бейтс и другие рабочие обратились в Союз розничных, оптовых и универсальных магазинов прошлым летом. Она надеется, что профсоюз, который также представляет работников птицефабрики в Алабаме, установит больше перерывов и будет настаивать на повышении заработной платы. «Они будут голосом, когда у нас его не будет», — говорит Бейтс.