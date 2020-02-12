«Германия в опасности»: Трамп может начать торговую войну с ЕС

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Дональд Трамп сообщил, что хочет реструктуризировать торговые отношения США с ЕС, что может привести к началу новой торговой войны и сильно ударит по европейскому экспорту, в частности по Германии

Президент США Дональд Трамп, который долго критиковал политику Германии, сообщил, что хочет реструктуризировать торговые отношения США с ЕС, что усиливает угрозу начала новой тарифной войны. Об этом сообщают Майкл Нианабер и Рене Вагнер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Германия в опасности», — сказал президент Кильского института мировой экономики Габриэль Фелбермайр. «После того, как Трамп выиграл в торговой войне с Китаем, вполне вероятно, что теперь он направит свой гнев на еврозону», — сказал Фелбермайр.

Германия является одним из лидеров ЕС по экономическому росту и, безусловно, крупнейшим экспортером. Трамп заявил, что ЕС «хуже, чем Китай», и неоднократно угрожал ввести более высокие импортные тарифы на европейские автомобили, что особенно сильно ударит по Германии.

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«Соединенные Штаты и Китай достигли соглашения о прекращении торговой войны на данный момент и поэтому Трамп переключит свое внимание на Европу, в частности на Германию», — предупредил эксперт по торговле из Университета им. Генриха Гейне Йенс Суедекум