Филиппины разрывают военное соглашение с США, — Reuters

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Президент Филиппин Родриго Дутерте в одностороннем порядке разорвал военное соглашение с США

Филиппинские военные поддержали решение президента страны Родриго Дутерте о разрыве военного соглашения, заявив, что страна теперь может развивать свои собственные оборонные возможности и альянсы. Об этом сообщают Карен Лема и Мартин Петти в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Командующий вооруженными силами генерал Фелимон Сантос поддержал расторжение «Соглашения о военных визитах», заключенное между США и Филиппинами в 1998 году. Сантос отметил, что разрыв соглашения позволит стране усилить сотрудничество с Австралией, Японией, Китаем и расширить программу модернизации.

Решение Дутерте не стало неожиданностью, что связано, по мнению экспертов, с «колониальной неполноценностью» и антиамериканскими настроениями в стране. Дутерте считает оскорблением подчиняться бывшему колониальному правителю.

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Ранее Филиппины уже закрывали военные базы США. Однако самостоятельно они не смогли справиться с внутренними проблемами, защитить свои границы и бороться с терроризмом. И поэтому вынуждены были опять обратиться к США за помощью. В результате чего и было подписано «Соглашение о военных визитах», которое предусматривает возможность размещения американских военных на территории Филиппин, обучение и оказание военно-технической помощи филиппинским военным.