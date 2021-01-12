Якутский шаман выезжает «на белом коне» «изгонять демона Путина». Ёлкин показал, как его будут останавливать
Якутский шаман опять планирует посетить Путина. На сей раз - на белом коне
Александр Габышев заявил, что его новый «поход на Москву» состоится в марте 2021 года. Сам он пообещал выехать из Якутска «на белом коне». «Кремлевскую кухню и шамана» изобразил в свежей карикатуре известный российский художник Сергей Ёлкин:, информирует enovosty.com/news.
«Мы дойдем до Алтайских гор… до уральских территорий, а там до Москвы — уже рукой подать», — говорится в обращении шамана, которое он опубликовал сегодня, 12 января.
Александра Габышева задержали во время марша на Москву в 2019 году после шести месяцев путешествия и 3000 пройденных километров. В марте 2019 года он объявил, что идет в Кремль для «изгнания Путина», по пути к нему присоединялись сторонники. Сам якутский шаман 13 января 2020 года говорил, что не отступает от намерения «изгнать демона Путина».
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