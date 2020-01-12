В Австралии пострадавшим от пожара животным сбросили с воздуха тонны овощей

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На данный момент лесным жителям Австралии очень тяжело найти пропитание самостоятельно. Чтобы спасти животных от голодной смерти, вертолеты сбросили на землю овощи.

Воздушную доставку еды пострадавшим австралийским животным организовала национальная служа парков и дикой природы Австралии. Целью миссии было добраться к местам и зонам, к которым трудно подобраться на наземном транспорте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин, информирует enovosty.com/news.

Кин назвал данную спасательную миссию «Операцией скалистого кенгуру». Такое название акции было подобрано не случайно, оно символизирует животное, которому первому доставили пропитания по воздуху.

Для того, чтобы пропитания хватило на всех пострадавших животных, специалистам пришлось загрузить вертолеты тоннами овощей. Главным образом, рацион составляют морковь и батат.

Напомним, лесные пожары длятся в Австралии уже очень давно – с сентября прошлого года. В местных СМИ сообщается, что огонь уже уничтожил больше 8 га леса. Жертвами пожара стали 27 людей и очень большое количество животных.

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