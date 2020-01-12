На Афганистан обрушились сильные снегопады: жертвами непогоды стали 16 человек

Главная » Последние новости » Новости мира » На Афганистан обрушились сильные снегопады: жертвами непогоды стали 16 человек На Афганистан обрушились сильные снегопады: жертвами непогоды стали 16 человек

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В Афганистане сейчас наблюдаются очень сильные снегопады. Особенно сильно от непогоды пострадали жители западной и южной частей страны.

Из-за снегопадов в Австралии участились случае обрушения крыш домов. В результате непогоды и падения кровли зданий уже умерли 16 людей, информирует enovosty.com/news.

Как передает местная власть, особенно сильно пострадала западная провинция Герат и южная провинция Кандагар. Среди погибших есть дети и женщины. В Герате погибли шестеро людей, в Кандагаре – восемь человек. Также двое жертв было зафиксировано в уезде Адраскан.

Отметим, что похожий снежный апокалипсис фиксировался в Афганистане и Пакистане в 2017 году. Тогда в феврале погибли десятки жителей этих стран. В то время на афганско-пакистанской границе фиксировались даже лавины. Одна из них убила спасателя. Снег сильно блокировал дорожное движение. В частности на трассе Кабул – Кандахар в феврале 217 года в пробке стояли 250 машин. Чтобы спасти людей, были привлечены десятки полицейских и солдат.