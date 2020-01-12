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Договор о границе с Россией противоречит конституции — спикер парламента Эстонии про аннексию территорий

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Эстония должна отстаивать свою территориальную целостность.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что договор о границе с Россией противоречит конституции страны. Соглашение о границе основано на лжи, и мы не поддерживаем его, — сказал он, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает Eesti Paevaleht.

«Конституция гласит, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором 1920 года (а не договором от 2014 года — ред), наше воздушное пространство и территория едины и неделимы, и государство не вступает в международные договоры, которые являются неконституционными. К сожалению, есть политики, которые игнорируют Конституцию, подрывают интересы Эстонии», — написал спикер парламента.

Он также обвинил политиков Эстонии в «угодничестве России» и стремлении узаконить оккупацию территорий республики.

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«Некоторые политики хотят узаконить оккупацию и аннексию эстонских территорий и отдать России около пять процентов нашей территории», — подчеркнул Хенн Пыллуаас.

Напомним, Тартуский договор РСФСР и Эстонией заключили в 1920 году, по нему часть территорий передавалась республике. В 1944 году страна вмести со всеми территориями вошла в состав Советского Союза. В 2014 году представители МИД стран подписали договор об эстонско-российской границе, который согласовывался около 20 лет.

Руководство партий, составляющих правящую в Эстонии коалицию, не намерено подписывать ратификацию договора о границе с Россией, о чем ранее сообщил Пиллуаас.

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Он подчеркнул, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

Согласно Тартускому мирному договору от 2 февраля 1920 года территория Эстонии в тех границах была на 5,2% больше, чем сейчас. В состав Эстонии входила значительная часть восточного берега реки Нарвы, включая Ивангород (Яанилинн) и большая часть Печорского уезда (Петсеримаа) с самим городом Печоры (Петсери) и соседним историческим городком Изборском, в Эстонии – Ирбоска.

Эстония остается единственной из стран Балтии, имеющей неурегулированную границу с Россией.


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