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Действия демократов по оглашению импичмента Трампу набирают обороты

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Демократы дадут президенту Дональду Трампу последний шанс во вторник покинуть свой пост за несколько дней до истечения срока его полномочий или он столкнется с беспрецедентным вторым импичментом из-за нападения его сторонников на Капитолий 6 января.

Палата представителей, возглавляемая демократами, планирует проголосовать уже в среду по официальным обвинениям в неправомерном поведении, известным как статьи об импичменте, если только Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не предпримет меры, чтобы сместить его в соответствии с положением Конституции США, информирует enovosty.com/news.

Палата представителей должна проголосовать во вторник по резолюции, призывающей Пенса, республиканца, в течение дня применить 25-ю поправку, никогда ранее не применявшийся закон, который позволяет большинству членов кабинета лишить президента власти, если он или она не может выполнять служебные обязанности.

Консультанты Пенса говорят, что он против этой идеи.

Акт насилия в Капитолии вызвал серьезный раскол между Трампом и Пенсом, и двое мужчин не разговаривали несколько дней, но вскоре в понедельник они встретились в Белом доме. Высокопоставленный представитель администрации сказал, что они обсуждали произошедшие беспорядки.

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«Они хорошо поговорили, обсуждая предстоящую неделю и размышляя о последних четырех годах работы и достижениях администрации», — добавил чиновник.

Если Трамп не уйдет в отставку, а Пенс не предпримет никаких действий к среде, демократические лидеры сказали, что они представят его импичмент в Палате представителей.

Поскольку до срока полномочий Трампа осталось всего восемь дней, шансы, что движения демократов приведут к его отставке, кажутся маловероятными.

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Импичмент вызовет судебный процесс в контролируемом республиканцами Сенате, который находится на перерыве и не должен вернуться в Вашингтон до 19 января, за день до приведения Байдена к присяге.

Для вынесения приговора Сенату требуется две трети голосов, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцам придется порвать с президентом, который в течение четырех лет жестко держал свою партию в руках.

Процесс импичмента может продолжиться даже после того, как Трамп покинет свой пост. Некоторые демократы выразили обеспокоенность тем, что судебный процесс может помешать повестке дня Байдена, замедляя подтверждение его назначений и отвлекая от законодательных приоритетов, таких как новый пакет помощи от коронавируса.

Сенатор Джо Манчин, умеренный демократ, сказал Fox News в понедельник, что считает импичмент «опрометчивым», учитывая, насколько маловероятным представляется осуждение.

В понедельник Байден заявил, что если будет проведен процесс импичмента, он надеется, что Сенат сможет вести обычные дела в то же время, возможно, разделив свои часы пополам.

Трамп, который сначала хвалил своих сторонников даже после того, как произошел акт насилия, в четверг выступил с нетипично сдержанным видео-заявлением, в котором осудил нападение и пообещал плавную передачу власти.

Однако он не признал поражения на выборах.

Трамп не появлялся на публике со дня штурма Капитолия, хотя во вторник он планирует отправиться в Техас, чтобы посетить участок пограничной стены между США и Мексикой.

Действия президента вбили клин среди республиканцев: горстка законодателей либо призывала его немедленно уйти в отставку, либо заявляла, что они рассмотрят возможность поддержки импичмента.

Судя по всему, импичмент пройдет: законодатели, подготовившие официальное обвинение, говорят, что его уже поддерживают как минимум 214 из 222 демократов палаты.

После хаоса прошлой недели власти ужесточают меры безопасности в преддверии инаугурации Байдена.

15000 военнослужащих Национальной гвардии получили разрешение на развертывание в Вашингтоне.

Представитель федеральных правоохранительных органов сообщил Reuters, что ФБР предупредило, что до 20 января в Вашингтоне и столицах всех 50 штатов запланированы вооруженные акции протеста.

Источник: Reuters


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