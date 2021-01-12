Байден заявил, что не боится принимать присягу на улице возле Капитолия

Главная » Последние новости » Новости мира » Байден заявил, что не боится принимать присягу на улице возле Капитолия Байден заявил, что не боится принимать присягу на улице возле Капитолия

Закрыть Отправить

Избранный президент США Джо Байден заявил в понедельник, что он не боится принятия присяги в Капитолии США после того, как сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание.

«Я не боюсь давать присягу на улице», — сказал Байден журналистам в понедельник после получения второй дозы вакцины Pfizer / BioNTech на камеру, информирует enovosty.com/news.

В результате беспорядков на прошлой неделе в Капитолии США погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия, и это вызвало опасения, что в связи с результатами президентских выборов 2020 года может возникнуть больше насилия и беспорядков.

По словам генерала Дэниэла Хокансона, начальника Бюро Национальной гвардии, Пентагон привлек на инаугурацию до 15 000 военнослужащих Национальной гвардии. Представитель Демократической партии Джейсон Кроу из Колорадо заявил в воскресенье, что министерство обороны осведомлено о «дальнейших возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов в дни до Дня инаугурации включительно».

Президент Дональд Трамп, который спровоцировал беспорядки в Капитолии, заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена. Он станет первым уходящим президентом, который не приведет к присяге своего преемника за более чем 150 лет. Однако, по словам источника, знакомого с планами, в инаугурации примет участие вице-президент Майк Пенс.

Читайте: Иванка Трамп поссорилась со своим отцом из-за решения пойти на инаугурацию Байдена

Демократы палаты представителей планируют проголосовать в среду, чтобы объявить импичмент Трампу за его роль в беспорядках на прошлой неделе, и официально представили свою резолюцию об импичменте в понедельник, обвиняя Трампа в «подстрекательстве к восстанию».

В часы, предшествовавшие насилию в среду в Капитолии, Трамп призвал своих сторонников бороться против церемониального подсчета голосов выборщиков, который происходил в то время в здании, повторяя ложь о том, что у него украли выборы.

Комитет по инаугурации Байдена в понедельник объявил, что темой инаугурации будет «Объединенная Америка» в духе основного столпа кампании избранного президента.

Читайте: Демократи в Конгресі приступають до спроб змістити Трампа з президентського поста

«Эта инаугурация знаменует собой новую главу для американского народа — главу исцеления, объединения, сплочения, единой Америки», — сказал Тони Аллен, главный исполнительный директор комитета.

Комитет заявил, что одним из первых действий Байдена на посту президента вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис и их супругами будет возложение венка к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. В демонстрации двухпартийности и единства к ним присоединятся бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон, а также бывшие первые леди Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон, все из которых будут присутствовать на инаугурации.

Источник: CNN