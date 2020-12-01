ВВС Южной Кореи получили первые системы противоракетной обороны Cheongung-II

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Южнокорейский производитель оружия LIG Nex1 объявил о поставке первой батареи зенитно-ракетных комплексов средней дальности Cheongung II для ВВС Республики Корея.

По данным компании в пресс-релизе, 26 ноября ВВС Южной Кореи доставили первую систему противоракетной обороны Cheongung II (Block-II), информирует enovosty.com/news.

Cheongung II, также известная как KM-SAM, представляет собой управляемую ракету средней дальности класса «поверхность-воздух», которая может эффективно реагировать на воздушные угрозы средней и большой высоты. Она имеет заявленную максимальную дальность полета 50 км при высоте 20 км.

Официальные лица Южной Кореи сообщили, что новая система противоракетной обороны призвана заменить устаревшие системы ПВО MIM-23 HAWK (Cheolmae). По сравнению с HAWK, Cheongung больше подходит для радиоэлектронной борьбы и показывает более высокую точность. Времени на подготовку мало, и ее единственный радар может атаковать сразу несколько целей, что требует лишь небольшого числа людей для операции.

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Источник: Defence-blog