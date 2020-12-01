ВВС Испании получили последние два самолета MQ-9A Block 5

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General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) 23 ноября 2020 года поставила ВВС Испании (SpAF) последние два дистанционно пилотируемых самолета (RPA) MQ-9A Block 5 и наземную станцию ​​управления (GCS).

Новые MQ-9 будут эксплуатироваться 233-й эскадрильей на авиабазе Талавера-ла-Реаль недалеко от Бадахоса, Испания, информирует enovosty.com/news.

В сентябре GA-ASI заявила, что интегрирует в дроны модуль НАТО, производимый испанской компанией SENER Aeroespacial, чтобы расширить его конфигурацию и варианты полезной нагрузки.

Окончательной поставке предшествовало принятие процедур испытаний (ATP), завершенных на GA-ASI в Gray Butte Flight Operations Facility возле Палмдейл, штат Калифорния 29 сентября 2020 года. ATP были засвидетельствованы ВВС США MQ-9 Program Office System (SPO), действующим от имени генерального директората Испании по закупкам вооружений и материалов (DGAM) из-за ограничений COVID-19. Успешные ATP в сочетании с интеграцией Системы 1 силами SpAF в Бадахосе, Испания, привели к выдаче Испанией Сертификата летной годности военного типа для MQ-9A Block 5. Эта мера подтверждает, что вся система, включая техническое обслуживание, безопасна для персонала в воздухе и на земле. Это также ключевое препятствие, которое необходимо преодолеть для работы в национальном воздушном пространстве.

Источник: Defenseworld

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