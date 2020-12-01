В США беспилотный вездеход MUTT успешно прошел испытания

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В США беспилотный вездеход MUTT успешно прошел испытания на полигоне Юма

В Армии США сообщили, что новый беспилотный вездеход MUTT (или робот-мул) прошел все необходимые испытания на полигоне Юма. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что многоцелевой тактический вездеход (MUTT) успешно прошел серию испытаний во время Project Convergence 20. «Мы тестировали интеграцию нескольких полезных нагрузок, которые позволят солдату более эффективно выполнять свою миссию», — сказал инженер-механик Джеральд Юнг.

MUTT предназначен для уменьшения нагрузки солдат, которые несут оружие и боеприпасы. Он будет следовать за пехотными солдатами. Помимо того, что он полезен для переноски тяжелого снаряжения или перевозки раненых солдат, он оснащен противотанковой ракетой Javelin, пулеметом калибра 50 и винтовкой M4.

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«Его можно использовать для разведки, наблюдения или оценки боевых повреждений», — сказал офицер-испытатель Карлос Молина. Ожидается, что вездеход сможет перевозить груз массой около 1000 фунтов, работать 72 часа и бесшумно перемещаться в поле, чтобы избежать обнаружения противником