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В Лондоне на берег Темзы выбросило кита

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В Лондоне под мостом Бэттерси найден мертвым небольшой кит.

На берегу Темзы под мостом Бэттерси прохожие обнаружили тело кита. Уже установлено, что млекопитающее являлось представителем семейства полосатиков. Длина погибшего кита составляет приблизительно 10 метров, информирует enovosty.com/news.

Лондонские чиновники отреагировали на инцидент. Чиновники сообщили, что будут способствовать безопасному извлечению этого млекопитающего. Сделать это намерены до окончания сегодняшнего дня.

Активисты выяснили, что кит, которого выбросило на берег Темзы, был не очень взрослой особью, так как полосатики данного вида способны вырастать до 10 тонн. Время от времени они встречаются в водах Британии. Однако все же им комфортнее живется в более холодных регионах.

Специалисты намерены отправить тушу кита на вскрытие в Лондонский зоопарк.

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Справка. Полосатики являются одним из двух родов семейства полосатиковых китов. Эти животные отличаются наличием 50 – 90 полосок или складок, расположенных в нижней части туловища. От гладких китов они отличаются еще и наличием спинного плавника и более короткого, но широкого уса.


Автор: Катерина Лукьянчук
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