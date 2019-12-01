Саудовская Аравия возглавила Большую двадцатку

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С 1 декабря 2019 года в G-20 будет председательствовать Саудовская Авария. Приоритетными направлениями эта страна называет защиту климата, а также гендерное равенство.

С сегодняшнего дня Большую двадцатку возглавляет Саудовская Аравия. Королевство сменило на этом посту Японию. Следующий саммит группы состоится Эр-Рияде. Он станет первой встречей G-20 на территории арабского мира, информирует enovosty.com/news.

На посту председателя Саудовская Аравия будет двигаться в направлениях защиты климата и прав женщин. Страна считает, что на данный момент каждый человек имеет право быть свободным. «Все люди, прежде всего женщины и молодежь, смогут работать и достигать успеха», — заявило королевство, комментируя планы. Также значительное внимание будет уделено развитию технологий, ведь будущее без них невозможно.

Добавим, что до сих пор в Саудовской Аравии женщины ограничены в правах. В частности, сильно регламентированным остается их гардероб, и только недавно женщины получили право водить автомобиль. Однако, все же очень много жизненных решений зависят от мужа.