В США запустили секретный военный спутник (ВИДЕО)
В США запустили военно-разведывательный спутник NROL-101
Во Флориде запустили секретный военный спутник NROL-101, который является проектом Военно-космической разведки, информирует enovosty.com/news.
Запуск прошел с 41-го стартового комплекса с космодрома на мысе Канаверал. Вес спутника достигает 3 тонн. По предварительной информации, спутник NROL-101 будет использоваться для радиоэлектронной разведки. На орбиту спутник доставила ракета «Дельта Геви». Известно, что спутник является проектом Военно-космической разведки США.
Запуск спутника осуществила компания ULA, которая является проектом компаний Boeing и Lockheed Martin. Компания ULA запускает ракеты по заказу Пентагона и Военно-космической разведки.
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