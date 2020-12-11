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Швеция планирует вступить в НАТО, — Reuters

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Швеция планирует вступить в НАТО

В Швеции парламентское большинство поддерживает решение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Решение о вступлении в НАТО не будет означать, что Швеция уже сейчас подаст заявку на членство в Альянсе. Это будет означать, что Швеция рассматривает этот вариант, как средство усиления безопасности.

Швеция планирует вступить в НАТО, — Reuters

«Мы давно выступали за вступление в НАТО и сейчас делаем решительный шаг в этом направлении», — заявил лидер Демократической партии Швеции Джимми Акессон. Четыре партии в парламенте открыто поддерживают вступление Швеции в НАТО.

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Напомним, членами НАТО являются следующие страны Северной Европы: Норвегия, Дания и Исландия.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 207

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