Трамп будет единственным, кто примет окончательное решение по торговому соглашению между США и Китаем

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Питер Наварро сообщил, что Трамп будет единственным, кто примет окончательное решение по тарифам и торговому соглашению между США и Китаем.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро сообщил, что президент США Дональд Трамп будет единственным, кто примет окончательное решение по тарифам и торговому соглашению между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Так или иначе мы собираемся оказаться в отличной ситуации … Президент «любит» их (тарифы)», — сказал Наварро.

«Если мы заключим хорошее соглашение, это будет отлично. Но это будет решение президента. И это скоро произойдет», — добавил Наварро.

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