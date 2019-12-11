Associated Press: Фон дер Ляйен выделяет 100 млрд евро на борьбу с выбросами углекислого газа

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Урсула фон дер Ляйен выделяет 100 миллиардов евро (130 миллиардов долларов) странам ЕС со слабой экономикой на борьбу с выбросами углекислого газа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выделяет 100 миллиардов евро (130 миллиардов долларов) странам ЕС со слабой экономикой, которые планируют сократить выбросы углекислого газа. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Фон дер Ляйен сделала борьбу с изменением климата главным приоритетом своей политики. Будучи первой женщиной, возглавившей комиссию, она пообещала сделать ЕС к 2050 году углеродно-нейтральным континентом в рамках «Европейского зеленого соглашения»

Комиссия надеется, что средства помогут тем странам ЕС, которые не обладают достаточным количеством денежных средств. Среди них Венгрия, Чешская Республика и Польша, которые в значительной степени зависят от угольных электростанций.

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«Стоимость перехода будет большой, но цена бездействия будет намного больше», — сказала фон дер Ляйен.