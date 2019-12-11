РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Удивительно красивая фотосессия с животными, спасенными на черном рынке

Все фото »

Новости мира

11.12.2019 г.
18:53Associated Press: Фон дер Ляйен выделяет 100 млрд евро на борьбу с выбросами углекислого газа
17:21Настало время сливать Мадуро, - Злой Одессит
15:50Лукашенко оставил Путина с носом, - Портников
15:39Трамп будет единственным, кто примет окончательное решение по торговому соглашению между США и Китаем
15:00Зажгли более 10 тысяч лампочек: в Эстонии стартовал яркий фестиваль фонарей (ФОТО)
14:20Американские пограничники обнаружили нелегального мигранта, который прятался в стиральной машине (ФОТО)
13:37Трамп может посетить Россию по случаю 75-летия Победы
Все новости мира

Аналитика

11.12.2019

Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже

Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки». После трехлетней паузы контакты на высшем уровне между лидерами ключевых ...
11.12.2019

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Самыми популярными направлениями для зимнего отдыха украинцев в туристических агентствах называют Грузию, Словакию, Австрию, Болгарию, Андорру, а также ...
10.12.2019

Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев

Итоги дня: Жесткие курьезы минских переговоров, польские зарплаты и интересы украинцев
Украинцы активно обсуждают результаты вчерашних переговоров в Париже, министр Милованов рассказал о перспективе польских заработных плат в Украине, а ...

Последние новости

11.12.2019 г.
19:37 Патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался прыгнуть с моста
19:22 В Мексике открыли новый вид ядовитых пауков
18:53 Associated Press: Фон дер Ляйен выделяет 100 млрд евро на борьбу с выбросами углекислого газа
18:34 Минюст внедряет онлайн жалобу для осужденных
18:05 Условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с операторами отрасли, - депутат
17:51 Александр Палий рассказал, на что необходимо обратить внимание на следующем нормандском саммите
17:40 Международные резервы Украины достигли рекордной отметки: названа сумма
17:21 Настало время сливать Мадуро, - Злой Одессит
16:53 В аграрный комитет поступило 4,5 тысячи правок к законопроекту о рынке земли
16:49 Укрепление гривни – это демонстрация доверия к нашей национальной валюте, - Гончарук
16:24 Reuters: Северокорейские хакеры сотрудничают с хакерами TrickBot
16:12 Помощь бизнесу должна стать стандартной государственной услугой - Министр цифровой трансформации
15:50 Лукашенко оставил Путина с носом, - Портников
15:40 Несмотря на заявления Геруса, российский импорт вытесняет компанию «Энергоатом», — СМИ
15:39 Трамп будет единственным, кто примет окончательное решение по торговому соглашению между США и Китаем
15:24 Известный олигарх просит политубежища в Украине: подробности
15:06 Кабмин планирует увеличить прожиточный минимум вдвое
15:00 Зажгли более 10 тысяч лампочек: в Эстонии стартовал яркий фестиваль фонарей (ФОТО)
14:40 Украинским водителям напомнили о штрафах за пьяное вождение
14:34 Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, - ЕБА
14:20 Американские пограничники обнаружили нелегального мигранта, который прятался в стиральной машине (ФОТО)
14:00 Индия собирается передать в Мьянму подводную лодку для противодействия Китаю
13:40 США передадут ВСУ 11-метровые быстроходные лодки
13:37 Трамп может посетить Россию по случаю 75-летия Победы
13:20 Польская писательница с украинскими корнями получила Нобелевскую премию по литературе (ВИДЕО)
13:01 Саммит в Елисейском дворце положил важное начало, - Инопресса
13:00 Платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с Джоном Траволтой, продали за 220 тысяч фунтов стерлингов (ФОТО)
12:58 Украинцев ждёт неприятный ценовой сюрприз
12:53 В Раде опять жестко подрались нардепы
12:45 В Канаде впервые испытали пассажирский электрифицированный гидросамолет
12:30 Компания по прокату электровелосипедов будет предлагать шлемы для предотвращения травм
12:19 Знатный махач: Такой драки нардепов Верховная Рада давно не видела (ВИДЕО)
12:15 На территории недействующего киевского завода норма ртути оказалась превышена в несколько раз
12:04 Филарет стал "рукой Кремля": Епифаний сделал громкое заявление
12:02 Налоговая сократит проверки бизнеса. Но повысит качество проверок
12:00 Названы самые популярные в Украине кроссоверы стоимостью до 500 тыс. грн
10:35 Укрзализныця хочет сдать в аренду киевский ж/д вокзал
10:32 Российский политолог раскрыл подлый план Кремля по Донбассу
10:29 Министр образования рассказала о важных переменах для учеников
10:27 Важная информация: Украинцев ждет изменение с субсидиями
10:02 Ресторан выставил на продажу сэндвич за 120 тысяч долларов(ФОТО)
10:00 Погибший на Донбассе полковник СБУ был засекреченным свидетелем в деле "беркутовцев"
09:24 Послы пяти стран бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии
09:18 В Киеве составили рейтинг средних зарплат: кто получает больше всех
09:06 Эксперт указал на позитивные сдвиги в Париже по газовому вопросу
08:45 Нардепы зарегистрировали интересный законопроект о Донбассе
08:30 Новый масштабный обмен пленными между Украиной и РФ: Названы уточненные цифры
08:24 Сериал «Слуга народа» впервые покажут на российском телевидении
08:00 Новые пенсии: Что нужно знать и к чему готовиться украинцам
07:50 Стало известно, в каких странах продали больше всего автомобилей
07:40 Одну из школ в столице Греции украсили петриковской росписью (ФОТО)
07:30 Во Франции начнут строительство шести новых патрульных кораблей для отечественного флота
07:15 В Чернобыле собираются вводить в эксплуатацию новый саркофаг (ФОТО)
07:00 За ремонтом и строительством новых дорог в Украине будут наблюдать иностранные компании
06:51 Утренние новости: что хорошего происходит в мире
10.12.2019 г.
21:59 Водородный электромобиль Hyundai поразил пробегом на одном баке
21:51 "Россия поставила деньги выше морали" - резкое заявление главы USADA
21:42 СБУ блокировала незаконный сбыт больших партий боевых патронов
21:35 Леди Гага, Дональд Трамп, ВТS и кошка: кто собрал более миллиона ретвитов
21:25 Минфин запустил интерактивную бюджетную систему Украины: подробности
Все новости »

Associated Press: Фон дер Ляйен выделяет 100 млрд евро на борьбу с выбросами углекислого газа

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Фон дер Ляйен выделяет 100 млрд евро на борьбу с выбросами углекислого газа
 
Печать Отправить на почту

 

 

Урсула фон дер Ляйен выделяет 100 миллиардов евро (130 миллиардов долларов) странам ЕС со слабой экономикой на борьбу с выбросами углекислого газа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выделяет 100 миллиардов евро (130 миллиардов долларов) странам ЕС со слабой экономикой, которые планируют сократить выбросы углекислого газа. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Фон дер Ляйен сделала борьбу с изменением климата главным приоритетом своей политики. Будучи первой женщиной, возглавившей комиссию, она пообещала сделать ЕС к 2050 году углеродно-нейтральным континентом в рамках «Европейского зеленого соглашения»

Associated Press: Фон дер Ляйен выделяет 100 млрд евро на борьбу с выбросами углекислого газа

Комиссия надеется, что средства помогут тем странам ЕС, которые не обладают достаточным количеством денежных средств. Среди них Венгрия, Чешская Республика и Польша, которые в значительной степени зависят от угольных электростанций.

Читайте: Лукашенко оставил Путина с носом, - Портников

«Стоимость перехода будет большой, но цена бездействия будет намного больше», — сказала фон дер Ляйен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 314

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев
Когда шум утих и пафос развеялся. Итоги Нормандии в Париже
Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России
Выкупить 200 тысяч гектаров земли смогут только крупные финансовые спекулянты, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
Итоги дня: Критика "венецианки", газовая надежда и неприятный сюрприз для учителей
Итоги дня: Призрак "стены", мир Епифания с Филаретом и первая кровь "Слуги народа"
Нормандские гадания
Итоги дня: Кадровый день, решение Конгресса против РФ и санкционная месть Украины
Все статьи


Читайте также

Лукашенко оставил Путина с носом, - Портников
 Трамп будет единственным, кто примет окончательное решение по торговому соглашению между США и Китаем
Die Welt: Мировая экономика радикально изменится в следующие 10 лет
 Associated Press: Лагард столкнулась с серьезными проблемами из-за ослабевающей экономики ЕС
В МВФ рассказали, что станет основой роста украинской экономики
 Польша договорилась с Украиной о масштабной добыче газа на Львовщине
Потери украинской экономики от агрессии РФ составляют около $150 млрд, - Милованов
 Reuters: Мировые фондовые индексы выросли после нового заявления Трампа

Армия

Пистолет «Форт-14»
Беспилотный летательный аппарат «R-400»
Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Вертолет KAI Surion (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Виктор
ЧУМАК
Олег
СОСКИН
Александр
МИРНЫЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине придумали, как разбогатеть на купюре в 1000 гривен (12160)

Ёлкин свежей карикатурой изобразил "красные линии" Зеленского (11654)

«Верховный суд поставил точку» - за чьи деньги проводится поверка счетчиков (9113)




Экономические новости youtube

Сергей Соболев



help


bigmir)net TOP 100

 