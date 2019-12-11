Анкара угрожает закрыть свои военно-воздушные базы для США
Анкара угрожает закрыть свои военно-воздушные базы для США
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара может потребовать от США покинуть авиабазу «Инджирлик», если Вашингтон введет обещанные санкции в ответ на закупку Турцией систем ПВО С-400. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
«Мы оцениваем наихудший сценарий и примем соответствующее решение. Если США введут санкции против Турции, вопрос о закрытии баз «Инджирлик» и «Куречик» для американских военных может стать актуальным», — сказал Чавушоглу.
Поставки новейших систем противовоздушной обороны С-400, которые привели к ухудшению отношений между Турцией и США, начались в июле. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, С-400 будут введены в эксплуатацию в апреле 2020 года.
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На авиабазе «Инджирлик» находится около пяти тысяч американских летчиков и несколько сотен летчиков ВВС Великобритании и ВВС Турции.