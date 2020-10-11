Япония планирует увеличить количество баз для истребителей F-35

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The Japan Times сообщила, что у японских сил воздушной самообороны есть план по увеличению количества авиабаз, на которых будут размещены новейшие истребители F-35.

Как сообщает крупнейшая ежедневная англоязычная газета Японии, министерство обороны рассматривает возможность размещения новых ультрасовременных истребителей-невидимок F-35A на базах Воздушных сил самообороны, помимо нынешней базы Мисава в префектуре Аомори., информирует enovosty.com/news.

Министерство запросило 40,2 миллиарда йен в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год на приобретение четырех F-35A в 2025 финансовом году.

«Когда количество F-35 увеличится, новые истребители могут быть развернуты на базах, отличных от Мисава, на которых в настоящее время работают истребители», — сказал представитель министерства. «Поскольку нам нужно получить одобрение местных сообществ, мы еще не решили, где их разместить».

В настоящее время на базе Мисава находится 17 истребителей F-35A, и их количество увеличится примерно до 20 следующей весной.

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В конечном итоге министерство планирует закупить 147 F-35. В будущем F-35 заменят F-15, которые не могут быть модернизированы, в том числе на базе Титосэ на Хоккайдо и базе Коматсу в префектуре Исикава.

В июле 2019 года DSCA, главный оружейный брокер Пентагона, объявил, что Государственный департамент США дал зеленый свет Японии на покупку дополнительных F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL) и F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Стоимость сделки может составить около 23,11 миллиарда долларов.

Конгресс был уведомлен о продаже 9 июля, согласно объявлению, размещенному на веб-сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны.

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Сделка будет включать продажу 63 истребителей F-35A, 42 стелс-истребителей F-35B, 110 двигателей Pratt и Whitney F135, электронные системы ведения войны; системы управления, связи, компьютеров и разведки/связи, навигации и идентификации; глобальную автономную систему материально-технического обеспечения.

Источник: Defence-blog