Выход США из Сирии и Договора по открытому небу стал лучшим подарком на день рождения для Владимира Путина

Главная » Последние новости » Новости мира » Выход США из Сирии и Договора по открытому небу стал лучшим подарком на день рождения для Владимира Путина Выход США из Сирии и Договора по открытому небу стал лучшим подарком на день рождения для Владимира Путина

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День рождения президента России Владимира Путина был в понедельник, 7 октября. И в подарок от США (непреднамеренно) он получил две внешнеполитические победы

Президент Дональд Трамп объявил о решении вывести американских солдат из северо-восточной Сирии в воскресенье вечером.

Из письма председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгеля также стало известно, что администрация Трампа хочет прекратить участие Соединенных Штатов в Договоре по открытому небу — соглашения, в котором сейчас участвуют 34 страны, включая Россию, информирует enovosty.com/news.

Администрация Трампа приняла два важных внешнеполитических решения, которые играют на руку России

Президент Дональд Трамп объявил о решении вывести примерно 1000 американских солдат из северной Сирии вечером в воскресенье, что не только поставит под угрозу курдов — союзников США в регионе в борьбе против Исламского государства — но также знаменует победу для других стран, в том числе России.

«Резкий вывод американских войск из Сирии пойдет на пользу только России, Ирану и режиму Асада», — заявил в Сенате Митч Макконнелл, республиканец из Кентукки. «И это увеличит риск того, что ИГИЛ и другие террористические группы перегруппируются».

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Из письма председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгеля также стало известно, что администрация Трампа может вывести Соединенные Штаты из Договора по открытому небу — соглашения, в котором сейчас участвуют 34 страны, включая Россию.

Энгель, в частности отмечает, что договор «важен как средство против дальнейшей агрессии России в Украине».

Вывод США из Сирии и инвестиции России в регион

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Помимо выгоды для Турции, Ирана и Исламского государства, вывод войск США из северной Сирии пойдет на пользу России, которая оказала стратегическую поддержку президенту Сирии Башару Асаду.

Участие России в конфликте в Сирии в основном является способом заявить о себе на мировой арене и испытать в боевых условиях новое оружие.

Эндрю Параилити, директор Центра по глобальным рискам и безопасности объяснил интерес России к конфликту тремя основными причинами. Во-первых, помощь союзнику, во-вторых, участие в борьбе с терроризмом и в-третьих, бросание вызова США.

Кроме того, у России есть военно-морская база в Тартусе, в Сирии — единственная база за пределами бывшего Советского Союза.

Уход США дает России больший контроль в регионе и глобальные рычаги воздействия на страны, принимающие участие в конфликте в Сирии.

Выход из договора об открытом небе ударит по союзникам США

В понедельник член палаты представителей Энгель написал письмо Роберту О’Брайену, советнику Трампа по национальной безопасности, заявив, что он глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа намеревается выйти из Договора по открытому небу.

Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, заявил, что выход из соглашения может навредить союзникам, в частности Украине.

«Эта сделка особенно полезна для наших союзников, у которых нет таких возможностей. Мы не должны выходить из договоренностей, которые работают уже несколько десятилетий», — сказал он.

Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Россия и США давно имеют серьезные разногласия по поводу договора, обе страны утверждают, что другая ограничивает полеты.