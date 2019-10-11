Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста в странах ЕС

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В новом докладе Всемирного банка об экономике стран Европы и Центральной Азии говорится, что возобновление военного конфликта в Сирии или Украине может привести к замедлению темпов экономического роста стран ЕС

В новом докладе Всемирного банка об экономике стран Европы и Центральной Азии говорится, что возобновление военного конфликта в Сирии или Украине, а также разногласия с НАТО могут способствовать введению новых санкций против Турции и России, что может привести к замедлению темпов экономического роста стран ЕС , информирует enovosty.com/news.

Усиление торгового конфликта между США и Китаем также может нанести значительный ущерб некоторым экономикам стран Европы и Центральной Азии.

Особенно влияние конфликта может быть болезненным в секторе экспорта металлов и энергетики.

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Кроме того, в докладе Всемирного банка отмечается замедление темпов экономического роста экономики в странах Европы и Центральной Азии. Согласно прогнозам, в 2019 году рост ВВП в регионе составит 1,8%. В то же время, в странах Центральной Азии, Центральной Европы и Закавказья наблюдаются стабильные темпы роста экономики.