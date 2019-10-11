В США презентуют модифицированный вариант бронемашины Stryker

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В США презентуют бронемашину tryker A1 Medium Caliber Weapon System

Американская авиакосмическая и оборонная компания General Dynamics презентует модифицированный вариант бронемашины Stryker. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Усовершенствованный вариант Stryker (Stryker A1 Medium Caliber Weapon System) имеет дистанционно управляемую систему оружия, беспилотную наблюдательную башню, модернизированные компоненты силовой передачи и обновленную версию корпуса.

Напомним, Stryker представляет собой бронированную боевую машину, производимую General Dynamics Land Systems для армии США. Транспортное средство было названо в честь двух солдат США, посмертно получивших медаль «Medal of Honor».

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