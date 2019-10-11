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Турция усиливает сирийскую кампанию: Вашингтон предупреждает о «серьезных последствиях»

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция усиливает сирийскую кампанию: Вашингтон предупреждает о «серьезных последствиях»
 
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Турция усиливает воздушные и артиллерийские удары по северо-востоку Сирии, на что Трамп заявил, что Соединенные Штаты «собираются сделать что-то очень, очень жесткое в отношении санкций и других финансовых вопросов» против Турции

В пятницу Турция усилила воздушные и артиллерийские удары по северо-востоку Сирии, что вызвало серьезную обеспокоенность мировой общественности относительно возможности наступления гуманитарной катастрофы. Об этом сообщают Дарен Батлер и Том Перри в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Вторжение, начатое после того, как Трамп вывел американские войска, которые воевали вместе с курдскими силами против боевиков Исламского государства, открыло новый фронт и вызвало жесткую критику международного сообщества. С начала военных действий число погибших достигло 100 человек, включая 17 мирных жителей, десятки курдских бойцов и сирийских повстанцев. Турция заявляет, что в результате обстрела ее территории погибли девять мирных жителей.

В пятницу турецкие военные самолеты и артиллерия нанесли удар по сирийскому Рас-эль-Айну. «Врачи без границ» говорят, что больница в Тель-Абиаде была вынуждена закрыться после того, как большинство ее сотрудников бежали.

В Соединенных Штатах решение Трампа отказать в защите курдам стало одной из немногих проблем, вызвавших критику со стороны его коллег-республиканцев. Трамп сказал в своем сообщении в Twitter: «У нас есть один из трех вариантов: отправить тысячи военнослужащих и победить в военном отношении, нанести серьезный удар по Турции в финансовом отношении или стать посредником в сделке между Турцией и курдами!».

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«Я надеюсь, что мы сможем выступить посредником», — сказал Трамп. Не вдаваясь в подробности, он сказал, что Соединенные Штаты «собираются сделать что-то очень, очень жесткое в отношении санкций и других финансовых вопросов» против Турции.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 20

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