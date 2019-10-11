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The Washington Times: США направляют дополнительно 3000 военных в Саудовскую Аравию

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В Пентагоне сообщили, что 3000 американских военнослужащих и системы противоракетной обороны будут направлены в Саудовскую Аравию

В США приняли решение об увеличении количества военных в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Пентагоне, — пишет Гай Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

В Пентагоне сказали, что 3000 американских военнослужащих и системы противоракетной обороны будут направлены в Саудовскую Аравию. Представители США заявили, что этот шаг предпринимается в ответ на атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которых администрация Трампа, Эр-Рияд и европейские страны обвинили Иран.

The Washington Times: США направляют дополнительно 3000 военных в Саудовскую Аравию

Конфиденциальный источник сообщил, что представители администрации в последнее время тщательно обдумывают вопрос о «перемещении большого количества военных в Саудовскую Аравию».

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The Washington Times: США направляют дополнительно 3000 военных в Саудовскую Аравию

«Секретарь Эспер сообщил сегодня утром наследному принцу Саудовской Аравии и министру обороны Мухаммеду бин Салману о дополнительном развертывании войск в Саудовской Аравии для обеспечения и усиления обороны страны», — говорится в заявлении.

The Washington Times: США направляют дополнительно 3000 военных в Саудовскую Аравию

В то же время в заявлении говорится, что «Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с иранским режимом». «Мы стремимся создать мощный военный потенциал, который будет защищать силы США в регионе», — говорится в заявлении.


Автор: Оксана Ельченко
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