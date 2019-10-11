The New York Times: В Красном море нефтяной танкер был атакован двумя ракетами

Главная » Последние новости » Новости мира » The New York Times: В Красном море нефтяной танкер был атакован двумя ракетами The New York Times: В Красном море нефтяной танкер был атакован двумя ракетами

Закрыть Отправить

В Красном море иранский нефтяной танкер был атакован двумя ракетами

В Иране официальные лица сообщили, что иранский нефтяной танкер был атакован двумя ракетами в Красном море у побережья Саудовской Аравии. Об этом сообщают Майкл Вольгелентер и Дэниэль Виктор в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Данное нападение усилило напряженность в регионе, в котором с мая этого года корабли и нефтяные объекты подвергаются постоянным атакам. По данным экспертов, инцидент, вероятно, усилит напряженность в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), которая владеет судном, заявила, что в корабль действительно попали две ракеты. Однако компания опровергла сообщение о том, что они вылетели из Саудовской Аравии. МИД Ирана также заявил, что иранский нефтяной танкер был поврежден ракетами. По данным иранского информационного агентства Nour, экипаж корабля не пострадал и находится в безопасности.

Читайте: Эксперт рассказал, когда и как украинцы смогут экономить на водительских удостоверениях

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи порта Джидда в Саудoвской Аравии взорвался нефтяной танкер, принадлежащий Нациoнальной нефтянoй кoмпании Ирана