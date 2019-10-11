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Решение Трампа бросить курдов в Сирии создает опасный прецедент для союзников США по всему миру

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Решение президента Дональда Трампа оставить курдов в Сирии создает невероятно опасный прецедент для всех союзников США

Выводом американских войск из северо-восточной Сирии, Трамп дала зеленый свет Турции, для начала военного вторжения в регион.
До этого Трамп призывал курдские силы демонтировать оборонительные позиции вдоль сирийско-турецкой границы с заверениями, что не допустит турецкой военной операции, информирует enovosty.com/news.

Решение президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточной Сирии дало зеленый свет Турции для начала военной операции и отправило четкий посыл всем союзникам США о том, что они могут быть брошены в любой момент, несмотря на обещания и принесенные жертвы.

Администрация Трампа неожиданно сделала заявление об отводе войск после того, как президент США поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону, сообщает The New York Times.

Курды были ключевым союзником США в американской кампании против ИГИЛ

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В соответствии с этим, представитель возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС), которые занимают северо-восточную Сирию, описал этот шаг как «удар в спину» после того, как ранее получил «заверения от США о недопущение турецких военных в регион».

США ранее призвали СДФ демонтировать оборонительные позиции на сирийской стороне границы, которые сдерживали турецких военных, заверил, что американские войска сдержат турецкое наступление. Курды выполнили свое обещание, а США — нет.

Эрдоган рассматривает курдские силы как угрозу, и особо врожденно относится к Сирийским курдским народным группам защиты (YPG).

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YPG имеет тесные связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую правительство Турции считает террористической организацией. С середины 1980-х годов РПК ведет кампанию против турецкого правительства в рамках плана по созданию независимого курдского государства в Турции. Основываясь на своей связи с РПК, турецкое правительство считает YPG террористическим филиалом, хотя группировка сыграла центральную роль в разгроме так называемого халифата ИГИЛ.

В своем официальном аккаунте в Twitter курды ясно дают понять, как считают действия США предательством. Представитель Сирийских демократических сил (SDF) осудил решение Вашингтона. «Соединенные Штаты Америки заверяли, что не позволят Турции проводить военные операции против этого региона», — заявил Кино Габриэль в интервью арабоязычному телеканалу «Аль-Хадат». «Это заявление стало сюрпризом. Мы можем сказать, что это удар в спину SDF», — добавил он.

Решение Трампа по выводу американских войск из северо-восточной Сирии соответствует его философии изоляционизма «Америка превыше всего», но идет вразрез с советами высокопоставленных представителей Пентагона и разведки.

Бывший посол США в ООН Трампа Никки Хейли в понедельник написала в Твиттере: «Мы всегда должны прикрывать спины наших союзников, если мы ожидаем, что они будут это делать для нас тоже. Курды играли важнейшую роль в нашей успешной борьбе против «Исламского государства» в Сирии. Оставлять их умирать — это большая ошибка. #TurkeyIsNotOurFriend. »

Точно так же бывший главный советник Трампа в борьбе с ИГИЛ, Бретт МакГурк написал в твиттере: «Дональд Трамп не является главнокомандующим. Он принимает импульсивные решения без обдумывания «.

Самый опасный сигнал из возможных

Сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины, ключевой союзник Трампа в Конгрессе, прокомментировала решение президента так: «Отказавшись от курдов, мы послали самый опасный из возможных сигналов — Америка ненадежный союзник, и теперь это всего лишь вопрос времени, когда Китай, Россия, Иран и Северная Корея начнут действовать».

Сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута, который также входит в комитет по международным отношениям, назвал решение Трампа «весьма зловещим».

«США убедили курдов уничтожить ИГИЛ. Затем мы убедили курдов демонтировать их оборону, пообещав защиту», — сказал Мерфи. «Теперь Трамп приглашает Турцию в Сирию для полного уничтожения курдов».


Автор: Оксана Ельченко
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