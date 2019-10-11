Германия заявила, что готова платить больше в НАТО, если остальные страны-члены будут делать также

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Германия готова внести больший вклад в текущие расходы НАТО, если другие союзники также сделают шаг к сокращению доли финансирования Соединенных Штатов.

Об этом заявила в пятницу министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр., информирует enovosty.com/news.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречается с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Брюсселе, Бельгия, 31 июля 2019 года.

Президент Дональд Трамп уже давно обвиняет европейских союзников, особенно Германию, крупнейшую экономику Европы, в том, что они принимают гарантии безопасности США как должное, и говорит, что им нужно тратить гораздо больше на собственную оборону.

С приближающейся встречей лидеров НАТО в декабре, некоторые союзники теперь рассматривают реформу финансирования военного альянса под руководством США как способ предотвратить очередной раунд критики Трампа и показать, что они прислушиваются к его опасениям.

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Приблизительно 2,5 миллиарда долларов в год — бюджет на штаб-квартиру Организации Североатлантического договора, международный персонал и ограниченное количество военного имущества под командованием НАТО — небольшая сумма по сравнению с сотнями миллиардов долларов, которые союзники тратят на свои вооруженные силы каждый год.

В соответствии с предложением, которое сейчас рассматривается НАТО, вклад США в годовой бюджет альянса упадет до 16% с нынешних 22%, а в Германии — поднимется до 16% с 14,8% с 2021 года. Другие страны также будут платить больше.

«Мы готовы предоставить больше денег, если они будут такими же, как США», — заявила Крамп-Карренбауэр журналистам во время поездки в Латвию для встречи там с солдатами НАТО.

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Она сказала, что хочет «соглашения, охватывающего все европейские страны», хотя также предупредила, что у некоторых союзников все еще есть некоторые оговорки относительно этого предложения.

Все 29 членов НАТО в настоящее время вносят в бюджет согласованную формулу распределения расходов, основанную на валовом национальном доходе.

Крамп-Карренбауэр сказала, что готовность Германии платить больше не сводится к «умиротворению президента Трампа», добавив, что всем союзникам по НАТО важно сыграть свою роль в финансировании 70-летнего трансатлантического альянса.

Однако Германия далека от того, чтобы выполнить обещание членов НАТО тратить 2% своего национального производства на оборону к 2024 году. К этому времени она поставила цель в 1,5% ВВП, хотя даже это не гарантировано.

Только семь стран НАТО в настоящее время достигают или превышают целевой показатель в 2% — США, Великобритания, Греция, Польша и три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.

Трамп сделал оборонные расходы приоритетом для Соединенных Штатов после нескольких лет сокращений после окончания холодной войны. Он открыто поставил под сомнение ценность НАТО для Вашингтона.