Associated Press: Мировой рынок теперь более устойчив к перебоям с поставками нефти

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Аналитики сообщили, что мировой рынок теперь более устойчив к перебоям с поставками

Мировые цены на энергоносители стремительно подскочили после ракетного удара по иранскому танкеру, что вновь вызвало обеспокоенность относительно нестабильности в богатом нефтью регионе, хотя аналитики говорят, что мировой рынок теперь более устойчив к перебоям с поставками. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Международный эталон нефти (нефть марки Brent) вырос на 1,6% до 60,05 долл. за баррель после того, как иранские официальные лица заявили, что две ракеты попали в танкер у побережья Саудовской Аравии.

Атака на нефтяной танкер вызвала 10-% рост цен на нефть из-за обеспокоенности инвесторов относительно усиления конфликта с Ираном, уязвимостью нефтяных объектов и танкеров в регионе.

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Вскоре цены на нефть снова снизились, поскольку власти быстро восстановили добычу. В Международном энергетическом агентстве (IEA) сообщают, что, хотя атаки не могут быть проигнорированы, глобальный рынок имеет достаточные запасы, обеспечивая буфер. «Ключевым уроком последних недель является то, что в мире существует большой «страховой полис»», — сказал представитель IEA.