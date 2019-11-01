ВМС США провели военные учения по борьбе с глобальной пандемией

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Военные 43-й авиационно-эвакуационной эскадрильи провели военные учения, используя TIS

Смертельная глобальная пандемия может охватить весь мир за считанные часы и убить миллионы. Именно по этой причине ВВС США провели военные учения со специальным изолирующим устройством (TIS), которое использовалось для перевозки пациентов с особо опасными инфекционными заболеваниями, такими как Эбола. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Военные 43-й авиационно-эвакуационной эскадрильи провели военные учения, используя TIS. TIS, иногда называемый «ящик зомби», представляет собой устройство, используемое для перевозки пациентов с Эболой на самолетах C-17 Globemaster III или C-130 Hercules.

TIS предотвращает распространение заболеваний среди медицинского персонала и экипажа самолета

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TIS состоит из прихожей со средствами индивидуальной защиты для врачей и модуля изоляции, в котором находится пациент.