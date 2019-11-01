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В ИГИЛ пообещали поквитаться с США за убийство Багдади

Главная » Последние новости » Новости мира » В ИГИЛ пообещали поквитаться с США за убийство Багдади
 
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Представитель Исламского государства предупредил Соединенные Штаты в сообщении на аудиозаписи, чтобы «они остерегались мести против своей нации и их братьев неверных и отступников».

Исламское государство подтвердило в четверг, что его лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит во время рейда, проведенного американскими войсками на северо-западе Сирии, и поклялся отомстить США., информирует enovosty.com/news.

Аль-Багдади, иракский джихадист, который поднялся из неизвестности, чтобы стать главой ультра-бескомпромиссной группы и объявить себя «халифом» всех мусульман, погиб во время налета спецназа США.

Исламское государство (ИГИЛ), которое удерживало участки Ирака и Сирии в 2014–2017 годах до того, как его самозваный халифат распался в результате нападений под руководством США, ранее ничего не говорило о статусе Багдади.

В ИГИЛ подтвердили его кончину аудиозаписью, размещенной в Интернете, и сказали, что был назначен преемник, которого назвали как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

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Айменн Тамими, исследователь из Университета Суонси, специализирующийся на Исламском государстве, сказал, что это имя неизвестно, но может относиться к ведущей фигуре в Исламском государстве по имени Хадж Абдулла, которого Государственный департамент США определил в качестве возможного преемника Багдади.

Представитель Исламского государства предупредил Соединенные Штаты в сообщении на аудиозаписи, чтобы «они остерегались мести против своей нации и их братьев неверных и отступников».

По мнению аналитиков, смерть Багдади может привести к расколу Исламского государства, в результате чего любой, кто станет его новым лидером, будет вынужден объединить группу в качестве боевой силы.

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Вопрос о том, повлияет ли потеря лидера на возможности группы, остается открытым. По мнению аналитиков, даже если они столкнутся с трудностями в процессе смены руководства, основная идеология и религиозная ненависть, которую он пропагандирует, остаются привлекательными для многих.

Исламское государство также подтвердило смерть своего официального представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

«Я думаю, что они пытаются отправить сообщение: «Не думайте, что вы победили ИГИЛ только потому, что вы убили Абу Бакра аль-Багдади и официального представителя», — сказал Тамими.

Исламское государство прибегает к партизанским атакам с тех пор, как в марте потеряло свой последний значительный участок территории в Сирии.

После смерти Багдади опубликовано десятки заявлений о нападении в Ираке, Сирии, Афганистане и других местах.

В своем последнем звуковом сообщении, опубликованном в прошлом месяце, Багдади сказал, что операции проводятся ежедневно.

Он также сказал, что Соединенные Штаты и их доверенные лица потерпели поражение в Ираке и Афганистане.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 130

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