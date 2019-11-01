The Washington Times: Помпео презентовал новую политику в отношении Китая

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Майк Помпео обнародовал новую амбициозную внешнюю политику США в отношении Китая

Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал новую амбициозную внешнюю политику США в отношении Китая, согласно которой правящая Коммунистическая партия рассматривается как угроза национальной безопасности и движущая сила к глобальной гегемонии. Об этом сообщает издание The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской партией, ориентированной на международное господство», — сказал Помпео. «У нас давняя традиционная дружбы с китайским народом. Но я должен сказать, что коммунистическое правительство в Китае — это не то же самое, что народ Китая», — сказал госсекретарь США

Помпео подчеркнул, что администрация Трампа не согласна с политикой прошлых администраций, которые игнорировали и не обращали внимания на марксистско-ленинскую систему Китая. Он призвал к более прямому противодействию угрозе национальной безопасности США, создаваемой пекинским режимом.

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