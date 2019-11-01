Стало известно, с какими проблемами столкнется Лагард на новой должности

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Аналитики проанализировали основные проблемы, с которыми столкнется новая глава ЕЦБ Кристин Лагард

Аналитики проанализировали основные проблемы, с которыми столкнется новая глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Об этом сообщает Девид Макхьюдж в издании Associated press , информирует enovosty.com/news.

Аналитики сообщают, что в Европе существенно замедлился экономический рост. Торговые войны между США и другими странами, такими как Китай и страны ЕС, наносят ущерб производству. Вопрос с Brexit также еще не решен, что не позволяет многим компаниям эффективно планировать свою деятельность

Базовая процентная ставка ЕЦБ по депозитам находится на беспрецедентном уровне (-0,5%). Представители ЕЦБ заявили, что при необходимости процентную ставку можно понижать и дальше. Однако, в какой-то момент это может привести к тому, что неблагоприятные побочные эффекты могут превысить выгоды.

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Несмотря на все предпринимаемые действия инфляция находится на более низком уровне, чем планировал Центробанк. Также экономисты говорят, что старение населения, цифровизация и глобализация могут в скором времени оказать негативное влияние на количество рабочих мест и уровень заработной платы.

Вступая в должность главы ЕЦБ, Лагард обратилась к правительствам стран ЕС с просьбой тратить больше средств на такие проекты, как инновации и образование, которые могут помочь экономическому росту