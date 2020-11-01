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США продадут Австралии 200 ракетных комплексов Javelin

Главная » Последние новости » Новости мира » США продадут Австралии 200 ракетных комплексов Javelin
 
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Агентство сотрудничества в области безопасности обороны (DSCA) объявило на этой неделе, что Государственный департамент США недавно одобрил потенциальную продажу Австралии управляемых противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму более 46 миллионов долларов.

30 октября DSCA, главный оружейный брокер Пентагона, опубликовал заявление, в котором говорится, что Государственный департамент принял решение об одобрении возможной военной продажи правительству Австралии управляемых противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 46 миллионов долларов., информирует enovosty.com/news.

По данным DSCA, полный пакет продажи включает две сотни комплексов Javelin FGM-148E при технической помощи правительства США и других связанных элементах материально-технического обеспечения и поддержки программ.

Кроме того, в уведомлении говорится, что эта предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Австралия — один из самых важных американских союзников в западной части Тихого океана.

«Силы обороны Австралии (ADF) стремятся восполнить нехватку ракетных комплексов Javelin, чтобы поддерживать соответствующий уровень готовности. У Австралии не возникнет проблем с принятием этих комплексов в свои вооруженные силы», — отметили в DSCA.

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Javelin — это легкая, портативная, управляемая с плеча система противотанкового оружия средней дальности с функцией стрельбы с плеча и из укрытия, обеспечивающая высокую летальность против всех известных видов брони.

Источник: Defence-blog


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