Reuters: Северная Корея вдохновлена улучшением взаимоотношений с Китаем

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Северная Корея вдохновлена улучшением взаимоотношений с Китаем и, по мнению экспертов, склонна избегать дальнейшего сотрудничества с Соединенными Штатами и Южной Кореей, пока они не пойдут на дополнительные уступки

По мнению аналитиков и официальных лиц, улучшение взаимоотношений с Китаем и угроза импичмента президенту США Дональду Трампу могут быть теми факторами, которые вдохновляют Северную Корею и побуждают ее усиливать военную программу и проводить испытания баллистических ракет. Об этом сообщают Джош Смит и Хуанхи Шин в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ученый из Университета Джорджа Мейсона Андрей Абрахамян сообщил, что судя по действиям Северной Кореи, Пхеньян пришел к выводу, что он может обойтись без соглашения о денуклеаризации. Ситуация с импичментом Трампа, возможно, заставили Кима переоценить стратегию Северной Кореи.

Хотя в некоторых сообщениях средств массовой информации говорится, что Соединенные Штаты планируют предложить временно отменить санкции в отношении экспорта угля и текстиля, анонимный дипломат сообщил, что США не будут ослаблять санкции, поскольку уже пошли на большие уступки.

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Хотя санкции Организации Объединенных Наций остаются в силе, объем торговли Пхеньяна с Китаем увеличивается, а политические отношения между странами заметно улучшаются. Ким и президент Китая Си Цзиньпин встречались несколько раз

«На данный момент Северная Корея, похоже, склонна избегать дальнейшего сотрудничества с Соединенными Штатами или Южной Кореей, пока они не пойдут на дополнительные уступки», — сказал старший научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне Джоэль Вит. «Судя по всему, Северная Корея заинтересована в соглашении только на ее условиях», — сказал Дуйон Ким из центра Washington-based Center for a New American Security.

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